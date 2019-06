POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Betrunkener Mann auf Diebestour

Insgesamt drei Ladendiebstähle beging ein 31-jähriger Mann im Laufe des Mittwochs in unterschiedlichen Geschäften und entwendete dabei Ware im Gesamtwert von rund 80 Euro. In ersten Fall entriss er in einer Apotheke in der Georg-Zimmerer-Straße einer Mitarbeiterin ein Präparat aus der Hand und flüchtete damit. Anhand der Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte während der Fahndung den Mann am Donauufer antreffen und kontrollieren. Bei dem sichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden 31-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der rund 2,5 Promille ergab. Das Diebesgut konnte bei ihm aufgefunden werden, der Mann wurde nach Abschluss der Ermittlungen auf die Straße entlassen. Im weiteren Tagesverlauf wurden Polizeibeamte zu zwei weiteren Ladendiebstählen gerufen, deren Zusammenhang mit dem ersten Fall später ersichtlich wurde. In einem Fall entnahm ein unbekannter Täter aus der Auslage eines Discounters in der Straße "In der Au" eine Packung Bratwürste, öffnete die Verpackung noch im Laden und verspeiste dort mindestens eine Wurst. Ohne die Ware zu bezahlen, verließ der Unbekannte den Laden. Im anderen Fall bemerkte die Verkäuferin eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-List-Straße, dass ein Mann in seinem Hosenbund Ware versteckt hatte, als er die Kasse passierte. Als sie ihn ansprach, flüchtete er, konnte jedoch von der Angestellten und einem Zeugen eingeholt und festgehalten werden. Dem Unbekannten gelang es jedoch, sich aus dem Festhaltegriff zu befreien und zu entkommen. Hierbei verlor er einen Teil des Diebesguts. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwischenzeitlich auch die letzten beiden Taten dem 31-Jährigen zugeordnet werden. Er gelangt in allen drei Fällen zur Anzeige, zudem dürften mehrere Hausverbote auf den Mann zukommen.

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt im Zeitraum von vergangenem Donnerstag bis zum gestrigen Mittwoch im Quellweg einen am Straßenrand stehenden Verteilerkasten der Stadtwerke Sigmaringen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

B 463 / Sigmaringen

Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 46-jährigen Audi-Lenker, der am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B 463 zwischen der Abfahrt Laiz und dem Kreisverkehr Nollhof unterwegs war. Ein Zivilfahrzeug wurde auf den Audi-Fahrer aufmerksam, als dieser trotz Gegenverkehr überholte und einen Motorradfahrer gefährdete. Die Zivilstreife wendete und folgte dem 46-Jährigen. Bevor sie ihn anhalten und kontrollieren konnten, fuhr er mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Krauchenwies, wo er später auf Höhe des Industriegebiets Wachtelhau einen bereits im Abbiegevorgang befindlichen Fahrzeuglenker überholte. Dieser musste deshalb stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Audis nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, bittet nun Verkehrsteilnehmer, die von dem Audi-Fahrer ebenfalls genötigt oder behindert wurden, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Hohentengen

Maschinenbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Straße "Am Waldeck" in einer Firma eine Maschine in Brand. Der Betriebsleiter, der durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam wurde, alarmierte die Rettungskräfte. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hohentengen konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Personen wurden keine verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Mengen

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 23.45 Uhr Zutritt in ein Firmengebäude in der Elsässer Straße und hebelte den dortigen Getränkeautomat gewaltsam auf. Aus dem Inneren des Automaten entnahm der Unbekannte Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, in Verbindung zu setzen.

Mengen

Räuberischer Diebstahl

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unbekannten, der am Mittwoch mit einer vermutlich mit Parfümflaschen gefüllten blauen Tragetasche aus einem Drogeriemarkt in der Reiserstraße geflüchtet ist, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Angestellte, die den Unbekannten auf die gefüllte Tasche ansprach und durch Festhalten am Weggehen hindern wollte, wurde durch das Losreißen des Tatverdächtigen leicht verletzt. Zwei Zeugen beobachteten, wie der Mann zu einem dunkelblauen Renault Clio rannte und dort auf der Beifahrerseite einstieg. Über die Kreuzstraße fuhr das Fahrzeug in Richtung Zeppelinstraße davon. Der mutmaßliche Ladendieb wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, auffallend vergilbte Zähne, Dreitagesbart, kurze, blaue Jeans, weißes T-Shirt, schwarze Weste, weiße Socken, kurze dunkelblonde, nach oben frisierte Haare, auffällige Goldkette. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder zu dem Fahrzeug und den Insassen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu informieren.

Pfullendorf

Auto beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch zwischen 01.00 Uhr und 18.00 Uhr einen Audi S7, welcher zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr in der Pfarrhofgasse und danach in der Neidlinger Straße abgestellt war. Das komplette Fahrzeug wurde ringsherum zerkratzt und eingedellt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Weil ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag gegen 02.15 Uhr kurz nach der Ortsausfahrt Steinenbronn auf die Gegenfahrspur geraten sein soll, musste ein 66-jähriger Sprinter-Lenker eigenen Angaben zufolge nach rechts ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im rechts befindlichen Acker zum Stillstand. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Bei dem Ausweichmanöver stieß sich der 66-Jährige den Kopf an und wurde hierbei leicht verletzt. Der Sprinter musste aus dem Acker geborgen werden. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

