Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter entreißt 60-Jährigem Jutebeute mit Fanartikeln

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 0.40 Uhr, saß ein 60-Jähriger aus Hamminkeln mit Bekannten an einem Tisch in einer Gaststätte an der Straße Lampengäßchen. Plötzlich wurde er von einem Unbekannten an seinem Fan-Schal nach hinten gezogen und sein Jutebeutel, den er über die Schulter trug, gestohlen. In dem Jutebeute befanden sich Fanartikel des FC Bayern. Die Begleiter des 60-Jährigen sahen nur, wie der Täter dem 60-Jährigen den Jutebeutel entriss, während ein zweiter diesen abschirmte. Beide flüchteten dann in Richtung der Unterführung zum Löhrhof. Der Täter, der dem 60-Jährigen die Jutebeutel entriss, wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte blonde Haare und war dunkel gekleidet. Der zweite Täter war etwa gleich alt und dunkel gekleidet. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

