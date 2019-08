Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 50 Geschwindigkeitsverstöße in nur 4 Stunden

Bad Nenndorf (ots)

Geschwindigkeitsmessung in Bad Nenndorf 50 Verstöße in 4 Stunden. Am Donnerstag, 08.08.2019 hat das Polizeikommissariat Bad Nenndorf mit der Unterstützung der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 65 durchgeführt. In nur 4 Stunden wurden insgesamt 50 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, zum größten Teil wurden Fahrzeugführer/innen aus dem hiesigen Bereich festgestellt. Die höchste Geschwindigkeit die gemessen wurde war 103 km/h bei erlaubten 70km/h, die 100km/h wurden Insgesamt 4-mal überschritten. 7 Anzeigen wurden gefertigt, da die Geschwindigkeit über den vor Ort zu verwarnenden Bereich lag, weiterhin wurde auch eine Sicherheitsleistung in Höhe 95 Euro bei einem polnischen PKW-Fahrer fällig.

