Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges fuhr am Freitag, gegen 21 Uhr, einen auf der Waldenburger Straße einen geparkten schwarzen Renault Megan an und flüchtete. Zeugen beobachteten das mutmaßliche verursachende Fahrzeug, einen weißen Audi, in dem zwei Männer saßen. Bei der Unfallflucht entstand 1.000 Euro Sachschaden am Audi.

Auf der Schachtstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Sonntag, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr, einen geparkten grauen VW Golf an. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden am Golf. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

Sonntag, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Straße Voßkamp geparkten silberfarbenen Opel Corsa an. Dabei wurde der Corsa hinten links beschädigt. Es entstand 3.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Waltrop

Sonntag, in der Zeit von 1 bis 11 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Am Stadtgarten einen geparkten silberfarbenen C-Klasse Mercedes und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Herten

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Sonntag, in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr, auf dem Parkplatz eines Hofladens an der Riedstraße einen roten Mazda 3 an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden am Mazda. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Dorsten und Gladbeck) und Herten (für die Städte Waltrop und Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

