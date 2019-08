POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Altmetall gestohlen:

Am Mittwoch, den 31.07.2019, kam es gegen 12.30 Uhr, auf einem Grundstück in der Landstraße in Harlingerode zu einem Diebstahl von Altmetall. Zeugen beobachteten einen weißen Transporter, der auf den Hof fuhr und zwei Männer, die aus dem Wagen stiegen und die dort gelagerten Metallgegenstände auf ihren Transporter luden. Gegenüber den Zeugen wurde behauptet, dass dies mit dem Besitzer abgesprochen gewesen sei. Anschließend fuhren die Männer in ihrem Fahrzeug wieder weg.

Verkehrsunfall mit Flucht:

Die Fahrerin eines blau-grauen Audi A 4 hatte ihr Fahrzeug am Mittwoch, den 31.07.2019, gegen 05.30 Uhr, auf dem Parkstreifen vor dem Grundstück Am Güterbahnhof 10, zum Parken abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 07.50 Uhr, stellte sie dann fest, dass der Kotflügel an ihrem Fahrzeug hinten links verschrammt und eingedrückt worden war. Vermutlich wurde der Schaden durch einen weiteren Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Verursacher fuhr jedoch weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

