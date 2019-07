Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Diebstahl von Altmetall in Vienenburg:

In der Zeit von Montag, den 29.07.2019, 18.00 Uhr, bis Dienstag, den 30.07.2019, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 800 kg Altmetall, welches im Bereich des Kleingartenvereins in Immenrode an der Weddinger Straße am dortigen Parkplatz lagerte. Das zusammen getragene Altmetall stammte aus zuvor vorgenommenen Abbrucharbeiten vom Kleingartengelände.

Schwerer Verkehrsunfall am 30.07.2019, 12.50 Uhr:

Ein 21jähriger Mann aus Braunschweig befuhr die K 19 aus Richtung Weddingen (B82) kommend in Richtung Wehre. Vor einer Senke kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte weiter über die Fahrbahn und gegen die linke Schutzplanke. Hier kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Insasse wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 12000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Flucht in Bad Harzburg:

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Dienstag, den 30.07.2019, zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr, einen Unfallschaden und flüchtete. Der Unfallverursacher befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Westeroder Straße und touchierte hier vermutlich im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand parkenden weißen Chevrolet Camaro. Dabei entstand dann ein Schaden durch Kratzer an der Stoßstange vorn links. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher jedoch weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Polizeiinspektion Goslar

