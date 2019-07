Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 30.07.2019

Goslar (ots)

Heidschnucke auf gefährlichem Ausflug / Tierhalter gesucht

Am Di., 30.07.2019, 09.50 Uhr, wurde der Polizei ein Tier auf den Bahngleisen innerhalb Langelsheims, Höhe Harzstraße, gemeldet. Die Langelsheimer Polizisten entdeckten dann auch tatsächlich eine junge Heidschnucke, die allerdings sehr scheu war und sich nicht einfangen ließ. Vorsorglich wurde die Deutsche Bahn informiert und die Züge passierten die Stelle lediglich mit Schrittgeschwindigkeit. Das Tier konnte dann zumindest von den Gleisen getrieben werden. Es lief den Steinweg hoch und verschwand im Unterholz in Richtung zur Straße Zur Kalkrösecke. Der Tierhalter wird gebeten, sich mit der Polizei in Langelsheim unter Tel. 05326-97870 in Verbindung zu setzen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

