Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim- 04.05.2019 zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr (Wen)

Auf dem Parkplatz mehrerer Einkaufsgeschäfte in der Neuen Straße in Bad Gandersheim kam es am 04.05.2019 zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde der männliche Täter in Begleitung einer Frau dabei beobachtet, wie er die Fahrertür seines roten Pkw beim Öffnen gegen die Tür eines nebenstehenden Pkw Seat Ibiza, ebenfalls rot, stieß. Anschließend fuhr er mit seinem Pkw mit Anhänger zunächst an einen anderen Ort des Parkplatzes und verließ kurze Zeit später den Parkplatz, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Am Pkw der Geschädigten, einer 46-jährigen Halterin aus einem Einbecker Ortsteil, entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Weitere Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/91920115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell