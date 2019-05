Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Hardegsen, Lange Straße, Samstag, 04.05.19, 01.00 Uhr

Hardegsen (schw) - Am Samstag, 04.05.19, gegen 01.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Hardegser mit seinem Pkw Opel Corsa die Lange Straße in Hardegsen in Richtung B 241, als er plötzlich aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Neben der Fahrbahn überschlug sich sein Pkw und kam auf einer angrenzenden Weide zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- EUR. Der Kraftfahrzeugführer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt.

