POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 31.07.2019

E-Bike aus Fahrradkeller entwendet

Im Zeitraum von Mo., 29.07.2019, 21:30 - Di., 30.07.2019, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Kolberger Str. in GS-Jürgenohl ein E-Bike, der Marke Prophete, Typ Green 3.0 im Wert von ca. 700 EUR. Der/die Täter nutzten vermutlich einen Moment, in dem die Haustür offenstand bzw. nicht verschlossen war, um das nicht abgeschlossene Rad zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der 05321 / 3390 entgegen.

Fahrräder und Felgen entwendet

Im Zeitraum von Mo., 29.07.2019, 22:30 Uhr - Di., 30.07.2019, 05:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter, vermutlich über nicht verschlossene Hauseingangstüren in zwei Mehrfamilienhäuser in der Mengestr. In GS-Kramerswinkel ein. Dort brachen sie mehrere Kellerverschläge sowie einen Fahrradkeller auf und entwendeten drei Fahrräder sowie einen Satz Autofelgen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Diese Taten nimmt die Polizei zum Anlass, auf die Risiken hinzuweisen, die z.B. das Dauerlüften der Hauseingangstüren mit sich bringt. Auch bei den momentan bestehenden sommerlichen Temperaturen sollten Hausbewohner stets der Sicherungspflicht den Vorrang gegenüber dem Lüften geben. Ferner sollte auf fremde Personen in der eigenen Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück geachtet und bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei angerufen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei auch in diesem Fall unter der 05321 / 3390 entgegen.

Bad Harzburg

Einbruch in Steinbruchgelände Im Zeitraum von Mo., 29.07.2019, 22:00 Uhr - Di., 30.07.2019, 05:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände des Steinbruchs am Huneberg in Bad Harzburg ein. Dort öffneten sie ebenfalls mit Gewalt mehrere Gebäude und entwendeten anschließend diverse Werkzeuge. Der Schaden dürfte zumindest im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Bad Harzburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05322/911110.

