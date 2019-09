POL-LB: Kirchheim am Neckar: Dieb geflüchtet

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Mit einem aggressiven Dieb bekamen es Angestellte eines Einkaufsmarkts in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar am Mittwoch gegen 10.30 Uhr zu tun. Ein 30 Jahre alter Angestellter hatte zunächst beobachtet wie der noch unbekannte Täter Kopfhörer in seine Hosentasche steckte. Er wartete hierauf gemeinsam mit einer gleichaltrigen Kollegin und einem 26-jährigen Mitarbeiter des Markts im Kassenbereich auf den Dieb. Dieser bezahlte schließlich einige Waren, legte die Kopfhörer jedoch nicht auf das Kassenband. Der 30-Jährige sprach ihn nun auf den Diebstahl an und anschließend gingen die drei Angestellten sowie der Tatverdächtige in Richtung eines Büros. Während dessen teilten die Mitarbeiter dem Mann mit, dass die Polizei kommen werde. Hierauf zog er die Kopfhörer aus der Tasche, warf diese auf den Boden und verlangte, dass die Polizei nicht eingeschaltet werden solle. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen dem 30-Jährigen und dem Täter, in das auch der 26 Jahre alte Angestellt involviert war. Der Unbekannte biss beide Männer und konnte schließlich aus dem Einkaufsmarkt flüchten, wobei er seine getragenen Hausschuhe verlor. Des Weiteren war der Täter etwa 185 cm groß und schmächtig. Er hat schwarze Haare, einen Vollbart und einen dunkleren Teint. Der Mann war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans sowie einem armeegrünen T-Shirt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, nimmt sachdienliche Hinweise entgegne.

