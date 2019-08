Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug durch Lackzerkratzen in Sande - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

sande. Nachträglich wurde bei der Polizei in Sande ein Fall gemeldet, der sich vor über einem Monat, vom 03.07., 23:00 Uhr bis 04.07.2019, 12:00 Uhr im Amselweg zugetragen hat.

Der Lack eines Audi wurde an der hinteren linken Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Außerdem zerkratzten Unbekannte den Lack und eine sogenannte Motorhauben-Folierung eines weiteren Pkw, der in der Herbartstraße von der Zeit vom 03.-04.08.2918 abgestellt war.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

