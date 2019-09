Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Ladendiebe flüchten

Ludwigsburg (ots)

Mit Parfüm im Wert von über 1.000 Euro machten sich bislang unbekannte Diebe aus dem Staub, die am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in der Wolfgang-Brumme-Allee in einem Einkaufszentrum zuschlugen. Die Unbekannten, eine Frau und ein Mann, suchten in dem Einkaufszentrum einen Drogeriemarkt auf. Dort haben sie anschließend mehrere Parfüms aus den Auslagen entnommen und in mitgeführte Taschen gesteckt. Nachdem sie den Markt ohne bezahlen verlassen hatten, wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen. Hierauf ergriffen beide mitsamt der Beute die Flucht. Das Duo trennte sich. Der Mann flüchtete über einen Seitenausgang und rannte in Richtung Bahnhof davon. Die Frau hingegen machte sich in Richtung der Olgastraße aus dem Staub. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung des Mannes auf, verlor diesen jedoch im Bahnhofsbereich aus den Augen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Dieb ist circa 20 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß und war zur Tatzeit mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Sportpolo bekleidet. Seine Komplizin soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt sein und blonde längere Haare haben. Sie trug eine Jeans, ein Basecap, eine rote Sportjacke und eine braune Umhängetasche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

