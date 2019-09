Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi brennt vollständig aus

Hamm- Heessen (ots)

Am Mittwoch, 4. September 2019, gegen 2.40 Uhr, bemerkte ein Zeuge ein brennendes Fahrzeug an der Nelkenstraße. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 30000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(jb)

