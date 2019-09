Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach räuberischen Diebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße am Dienstag, gegen 13.35 Uhr, konnte ein 21-Jähriger kurz nach der Tat festgenommen werden. Der junge Mann entwendete ein Bund Socken und eine Sportjacke. Der aufmerksame Ladendetektiv sprach den Dieb an und konnte ihm die Jacke direkt abnehmen. In diesem Zusammenhang stieß der Täter den Detektiv zur Seite und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Einige Minuten später konnte er in einem geparkten Peugeot an der neuen Bahnhofstraße durch den Detektiv erkannt werden. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Männer. Nachdem sich die Insassen ertappt fühlten, entfernten sie sich mit hoher Geschwindigkeit über die Wilhelmstraße. Das Fahrzeug konnte durch Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung an der Kreuzung Kamener Straße angehalten werden. Der 21-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Der 39-jährige Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde in der Polizeiwache Mitte eine Blutprobe entnommen. (ag)

