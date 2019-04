Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Engen

Trickdieben gelingt die Flucht

Vermutlich drei Trickdiebe hatten es auf Schmuck eines Juweliers in Engen abgesehen. Am Freitagnachmittag, gg. 17:05 Uhr, betraten ein Mann und zwei Frauen das Ladengeschäft in der Altstadt und verwickelten beide anwesenden Angestellte in ein Verkaufsgespräch. Während die beiden Frauen weiterhin ihr Interesse an einer Uhr vorspielten, setzte sich der Mann in Richtung Schaufenster ab, wo er aus einer Verkaufsablage ein Gold Collier entnahm. Beim Versuch das Juweliergeschäft zu verlassen, wurde eine Verkäuferin auf den Diebstahl aufmerksam, wobei sie den Tatverdächtigen sofort ansprach. Ein hinzukommender 31-jähriger Zeuge bermerkte das Streitgespräch und reagierte geistesgegenwärtig, indem er den flüchtenden Täter festhielt. Erst als die beiden Täterinnen ihrem Komplizen zur Hilfe kamen und der Täter selbst dem 31-Jährigen in die Hand biss, gelang allen drei Trickdieben die Flucht in Richtung Bahnhof. Während das Collier am Tatort zurück blieb, wurde später festgestellt, dass eine Damenuhr entwendet wurde. Offensichtlich gelang es einer Täterin den Aufruhr zu nutzen, um die Armbanduhr im Wert von etwa 4000 Euro zu entwenden. Der couragierte Zeuge wurde durch die Gegenwehr der Täter leicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Die Krminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen folgende Beschreibungen der tatverdächtigen Personen vor: der männliche Täter wird als etwa 25-30 Jahre alt, ca. 173 cm groß, schlank und gepflegt beschrieben. Er war bekleidet mit einem blauen Filzmantel, einer dunklen Hose mit Nadelstreifen sowie dunklen Schuhen. Die beiden Frauen sollen etwa 25-30 Jahre alt und 160-170 cm groß gewesen sein. Eine Dame trug rot-braune Haare, die andere lange und lockige blonde Haare mit schwarzem Ansatz. Sie war mit einem weißen T-Shirt mit schwarzer Aufschrift bekleidet. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell