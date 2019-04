Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Ostrach

Gefährliches Überholmanöver - Lkw-Fahrer als Zeuge gesucht

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermitteln die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen noch unbekannten Fahrzeugführer. Eine 52-jährige Mini Fahrerin befuhr am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr, die L280 zwischen Tafertsweiler und Bolstern, als ihr kurz nach der Einmündung in Richtung Bachhaupten ein Mercedes mit Sigmaringer Zulassung auf ihrer Spur entgegen kam. Der unbekannte Fahrer des dunklen Kombis setzte offensichtlich zum überholen eines vorausfahrenden Lkw an, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Die 52-Jährige konnte nur durch eine Vollbremsung bis zum Stillstand sowie ein Ausweichmanöver nach rechts auf den Grünstreifen eine vermutlich folgenschwere Kollision verhindern. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des überholten Lkw, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, zu melden.

