Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Gartenlaube durch Brand beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, brannte in einer Kleingartenanlage an der Heinrichstraße eine Gartenlaube. Das Feuer konnte weitestgehend durch Polizeibeamte mit Wasser aus dem Garten gelöscht werden. In einem weiteren Garten wurde ein brennender Komposthaufen entdeckt. Ein angrenzender Zaun und eine Bank wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte die restlichen Wärmequellen ab. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Es entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden.

