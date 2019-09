POL-LB: Kornwestheim_ 28-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verleztz; Remseck am Neckar: Polizei sucht Smart-Fahrer

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim_ 28-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verleztz; Remseck am Neckar: Polizei sucht Smart-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: 28-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam es am Donnerstag gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall in der Westrandstraße in Kornwestheim. Ein 28-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung der Landesstraße 1110 unterwegs war, war im Begriff einen vorausfahrenden LKW zu überholen und übersah hierbei wohl einen entgegenkommenden LKW. Es gelang ihm noch rechtzeitig vor dem Fahrzeug wieder einzuscheren, das er überholt hatte, allerdings verlor er im weiteren Verlauf die Kontrolle über seine Honda. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte schließlich. Das Motorrad überschlug sich wohl mehrfach. Der 28-Jährige erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Remseck am Neckar - Aldingen: Polizei sucht Smart-Fahrer

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen eines Vorfalls im Straßenverkehr, der sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Stuttgart-Mühlhausen und Aldingen ereignete. Hinter einem 48-jährigen Smart-forfour-Lenker befand sich ein noch unbekannter Smart-fortwo-Fahrer. Der Unbekannte sei auf der Fahrt von Mühlhausen nach Aldingen seinem Vordermann mehrfach dicht aufgefahren und habe diesem Lichthupe gegeben. Einen Überholversuch musste er wegen Gegenverkehrs abbrechen. An der ampelgeregelten Kreuzung mit der Landesstraße 1144 mussten beide Fahrzeuglenker bei rot anhalten. Plötzlich stieg der Unbekannte aus seinem Smart aus und habe wohl versucht gegen das Auto des 48-Jährigen zu treten und zu spucken. Da die Ampel in diesem Moment auf grün umsprang, fuhr der 48-Jährige jedoch los und der Wagen wurde nicht getroffen. Beide Fahrer bogen nach links auf die L 1144 ab. Der Unbekannte fuhr schließlich geradeaus weiter Richtung Ludwigsburg, während der 48-Jährige nach Kornwestheim abbog. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 25-jährigen Mann handeln, der circa 170 cm groß ist und kurze dunkle Haare hat. Er trug eine helle Kapuzenjacke.

