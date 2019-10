Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Reifenplatzer

Lippetal (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Lippetal in Hovestadt die Straße Am Rott in Fahrtrichtung Weslarn. Plötzlich hörte der Fahrer, dass sein Reifen platzte. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und geriet mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er mit seinem VW an einem Erdwall zum Stillstand. Nach dem Unfall wurde der Lippetaler mit dem Rettungswagen leicht verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell