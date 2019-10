Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Mehrstündige Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Warstein (ots)

Montagnachmittag, gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Aachen, die Straße Bermecke aus Richtung Meschede kommend in Richtung Hirschberg. Kurz vor einer starken Linkskurve gerät er mit seinem Lkw-Gespann auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kippt mit seinem Gefährt auf die rechte Seite. Hierbei durchfährt er noch einen angrenzenden Stacheldrahtzaun der Wiese. Durch den Unfall wird der Lkw-Fahrer leicht verletzt in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. Der Verunfallte gab gegenüber der Polizei an, dass ihm ein Auto entgegen gekommen sei, welches die Kurve vor ihm geschnitten und so auf seine Fahrbahn gekommen sei. Aufgrund eines Ausweichmanövers und der widrigen Wetterumstände sei er dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Weitere Hinweise auf den entgegen kommenden Wagen konnte er nicht geben. Dieser war auch nicht mehr vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf zirka 11.500 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten musste die L856 über vier Stunden vollgesperrt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

