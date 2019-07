Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Erfurt (ots)

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei heute Morgen über einen Fahrgast, der weder ein Ticket für die Fahrt in einem ICE von Frankfurt nach Erfurt noch Ausweisdokumente vorweisen konnte. Beamte der Bundespolizei nahmen den libyschen Fahrgast nach Ankunft des Zuges am Erfurter Hauptbahnhof in Empfang und überprüften seine Identität mittels Fingerabdruck in der Dienststelle. Hier stellte sich heraus, dass der Mann zur Aufenthaltsermittlung und zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Chemnitz erließ einen Untersuchungs- und einen Vollstreckungshaftbefehl jeweils wegen Körperverletzung. Aufgrund des Untersuchungshaftbefehls fand heute gegen 12 Uhr eine Haftrichtervorführung statt. Der Richter entschied, den Haftbefehl aufrechtzuerhalten. So muss der Libyer nun für 60 Tage ins Gefängnis. Geplant für den heutigen Nachmittag ist die Überstellung der Person an die JVA Goldlauter.

