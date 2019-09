POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag zwischen 9.15 Uhr und 14.00 Uhr einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz entweder in der Straße "In den Käppeleswiesen" oder "Gorheimer Allee". An welcher der beiden Örtlichkeiten der Pkw beschädigt wurde, konnte nicht näher eingegrenzt werden. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdsachschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Stetten am kalten Markt

Baum auf der Straße

Ein Zeuge teilte der Polizei am Montag gegen 2.00 Uhr mit, dass ein Baum auf der L 218 zwischen Storzingen und der Einmündung zur B 463 liegt. Die Straße war durch den Baum komplett unbefahrbar. Um den Baum zu entfernen, rückte die Feuerwehr Stetten mit zehn Einsatzkräften an.

Mengen

Müllablagerung

Die Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten, der mehrere Müllsäcke voll mit benutzten Einwegwindeln auf einem Grundstück in der Bussenstraße abgestellt hat. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Platzstraße geparkten Opel Astra. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte gegen das Auto und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am Opel beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Hettingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ereignete sich am Samstag gegen 18.00 Uhr auf der K 8201 zwischen Harthausen und Inneringen. Ein 40-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Kreisstraße in Richtung Inneringen und kam aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr über die Gegenfahrspur in den Grünstreifen und kam im Gebüsch zum Stehen. Im Auto befanden sich neben dem Fahrer noch drei weitere Personen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Pkw wurde im Anschluss von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Mengen

Sachbeschädigung an Kfz

Vermutlich ein 7-jähriges Kind hat am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 15.15 Uhr einen geparkten Pkw in der Bremer Straße beschädigt. Das gesamte Auto wurde mit Ausnahme des Dachs und der Motorhaube zerkratzt. Während der Tat war der Junge in Begleitung eines weiteren Kindes, welches angab, dass noch weitere Autos durch den Jungen beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Ostrach

Räuberischer Diebstahl - Zeugenaufruf

Die Polizei ermittelt in einem Diebstahl, der bereits am Donnerstag gegen 14.00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Hohenzollernstraße begangen wurde. Eine 66-jährige Frau bezahlte an der Kasse Waren von geringem Wert und nahm weitere Waren ohne zu bezahlen mit. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei in einem Büro fest. Der Detektiv erstattete neben dem Ladendiebstahl auch Anzeige wegen Beleidigung gegen die Frau. Die 66-Jährige erstattete Anzeige gegen den Mann wegen Körperverletzung. Daher bittet die Polizei zwei Kunden des Geschäfts, die vom Ladendetektiv angesprochen wurden, sich zur Klärung der Umstände beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

