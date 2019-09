Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Radolfzell

Radfahrer verletzt / Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 17.05 Uhr ereignete sich in der Böhringer Straße bei der Esso-Tankstelle ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin wollte vom Tankstellengelände in die Böhringer Straße einbiegen. Aufgrund herannahender Fahrzeuge musste sie ihr Fahrzeug zurücksetzen. Hierbei erfasste sie einen 15-jährigen Fahrradfahrer am rechten Bein. Da der Radfahrer zunächst angab, unverletzt zu sein, setzte die Autolenkerin ihre Fahrt ohne Angabe ihrer Personalien fort. Erst später begab sich der Fahrradfahrer in ärztliche Behandlung. Hierbei wurde eine Prellung am Schienbein festgestellt. Hinweise zum Unfallhergang bzw. zur bislang unbekannten Fahrzeuglenkerin werden erbeten an das Polizeirevier Radolfzell, Tel.: 07732/950660.

