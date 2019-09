Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Leutkirch

Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

70.- EUR erbeutete ein bislang unbekannter, etwa 40-jähriger, südländisch aussehender Mann am gestrigen Freitag um 13.30 Uhr in der Lindenstraße. Er lenkte den 73-jährigen Geschädigten mit der Bitte um Wechselgeld ab und entnahm in diesem Zusammenhang aus dessen Börse mehrere Geldscheine. Dem Geschädigten fiel der Diebstahl erst einige Minuten später auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel.: 07561 8488-0, in Verbindung zu setzen.

Gospoldshofen

Gebäude abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der vergangenen Nacht gegen 0.00 Uhr im Bereich der Straße Zingerlesmühle ein unbewohntes Ökonomiegebäude in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren aus Bad Wurzach und Gospoldshofen konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Wohngebäude verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Gebäude mit dem darin befindlichen Inventar wurde komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden mindestens 100.000 Euro betragen. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Schnurer, EPHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell