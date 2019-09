Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Ravensburg

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Die 49-jährige Lenkerin eines VW Passat befuhr am Donnerstagfrüh gegen 07.00 Uhr die Gartenstraße aus Richtung Weingarten in Richtung Innenstadt und bog an der Einmündung der Reichlestraße in die Gartenstraße nach links in die Reichlestraße ein. Hierbei übersah sie den 52-jährigen Lenker eines Mountainbikes, der auf dem Fahrradweg entlang der Gartenstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Fahrradfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 49-Jährigen zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Beim Sturz zog sich der 52-Jährige Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Eine Vielzahl von Bürgern erhielten am Mittwoch und am Donnerstag Anrufe, in denen Ihnen ein angeblicher Polizeioberkommissar Schneider mit unterdrückter Rufnummernanzeige weismachen wollte, es gebe nach der Festnahme einer Einbrecherbande Hinweise auf möglicherweise geplante Einbrüche an der jeweiligen Wohnadresse. Die Geschädigten reagierten richtig auf die telefonische Aufforderung auf Benennung von Wertsachen. Sie schenkten dem falschen Polizeibeamten keinen Glauben und informierten das Polizeirevier Ravensburg über den Anruf des angeblichen Polizeibeamten namens Schneider. Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder bereitgestellt.

Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der Friedrichshafener Straße in Weißenau ereignete. Der 78-jährige Lenker eines Suzuki Vitara fuhr vom Parkplatz eines Möbelhauses auf die Friedrichshafener Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des 58-jährigen Lenkers eines Daimler-Benz, der auf der Friedrichshafener Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein junger Mann am Bahnhofsgebäude eine Glasscheibe eingeschlagen habe. Dank der Mithilfe von aufmerksamen Zeugen gelang es den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ravensburg, den 22-jährigen Tatverdächtigen noch am Bahnhof festzustellen. Der angetrunkene Mann räumte sein Fehlverhalten ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, das durch das Polizeirevier Ravensburg an die zuständige Dienststelle der Bundespolizei abgegeben wurde.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochfrüh vermutlich beim Ein-oder Ausparken auf einem Firmenparkplatz in der Riedstraße gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines dort während der Nachtschicht geparkten, grau lackierten Audi S3 mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Weingarten

Exhibitionistische Handlungen

Ein unbekannter Mann, nach vorliegender Beschreibung etwa 60 bis 70 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, kurzes graues Haar, Stoppelbart, bekleidet mit einer Jeans, belästigte am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr an der Bushaltestelle Charlottenplatz in der Waldseer Straße eine auf einen Linienbus wartende Jugendliche durch exhibitionistische Handlungen. Personen, die der Polizei Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Aulendorf

Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag gegen 09.45 Uhr auf der Kreisstraße 7958 zwischen Aulendorf und Steinenbach ereignete. Der 32-jährige Lenker eines GMC Denali befuhr die Kreisstraße aus Richtung Aulendorf in Richtung Steinenbach. Kurz vor dem Weiler Schmidbauer kam ihm in einer Rechtskurve ein weiß lackiertes Transportfahrzeug entgegen. Der Lenker des Klein-Lkw hielt sich an das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve, weshalb es zur Kollision der linken Außenspiegel der beiden Kraftfahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Aulendorf fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Unfallschadens zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipostens Altshausen, Tel. 07584 9217-0, zu melden.

Bergatreute

Verkehrsunfallflucht

Der unbekannte Lenker eines Pkw befuhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Waldseer Straße in Richtung Bad Waldsee, kam im Bereich der Einmündung der Friedhofstraße in die Waldseer Straße aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Verkehrszeichen und Hinweistafeln, die hierbei beschädigt wurden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Baindt

Verkehrsunfall mit Verletzter

Der 60-jährige Lenker eines Lkw-Gespanns befuhr am Donnerstagvormittag gegen 07.45 Uhr die Bundesstraße 30 aus Richtung Bad Waldsee in Richtung Ravensburg. Auf Höhe der Einfahrt aus Richtung des Weilers Riedsenn wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem auf die Bundesstraße einfahrenden Fahrzeug die Einfahrt zu ermöglichen. Hierbei übersah er den von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden BMW einer 26-jährigen Pkw-Lenkerin, die trotz einer Gefahrenbremsung auf den Unterfahrschutz des Lkw-Anhängers auffuhr. Die 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. An ihrem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Am Anhänger des Lkw wurde Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht.

Leutkirch im Allgäu

Verdacht einer Verkehrsunfallflucht

Ein Zeuge meldete sich am Donnerstagvormittag beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu und teilte mit, dass er gegen 09.00 Uhr in der Ottmannshofer Straße beobachtet habe, wie der Lenker eines BMW Touring beim Ausparken gegen einen geparkten, silber oder hellblaumetallic lackierten Kleinwagen gestoßen sei. Der Unfallverursacher habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Der Zeuge hatte es versäumt, dass Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs zu notieren. Als Beamte des Polizeireviers Leutkirch die Unfallstelle überprüften, war der beschriebene Pkw nicht mehr vor Ort. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl in Ärztehaus

Zwei Mitarbeiterinnen einer Praxis im Ärztehaus beim Bahnhof wurden am Donnerstagnachmittag in Mitarbeiterräumen der Praxis durch unbekannte Täter bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Jugendliche unberechtigt die den Mitarbeitern vorbehaltenen Räume der Praxis, durchsuchten aufgefundene Taschen und Behältnisse und entwendeten zwei Smartphones im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0.

Bad Wurzach-Arnach

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Unbekannte Täter sprühten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag mit schwarzem Farbspray im Bereich der Tobelmühle Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und volksverhetzende Parolen auf die Fahrbahn der dort verlaufenden Gemeindeverbindungsstraße und auf ein Verkehrszeichen, wodurch Sachschaden entstand. Der Polizeiposten Bad Wurzach leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Sachbeschädigung ein. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564 2013, zu melden.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 10.30 bis 11.00 Uhr vermutlich beim Ein-oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße gegen einen dort geparkten, grau lackierten Audi S3 mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Amtzell

Drogen im Straßenverkehr

Die Überprüfung des 30-jährigen Lenkers eines Pkw, der am Donnerstagvormittag die Bundesautobahn A96 aus Richtung Lindau in Richtung Memmingen befuhr und im Rahmen einer Fahndungskontrolle im Bereich der Autobahnanschlussstellen Wangen West und Wangen Nord einer Kontrolle unterzogen wurde, führte zum Fund einer geringen Menge Haschisch. Der Tatverdächtige räumte den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt ein, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln eingeleitet. Führerscheinrechtliche Maßnahmen erfolgen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell