Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Augustinerplatz zu einem Sachschaden von über 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten VW Golf geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Radolfzell

Nach Parkrempler geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Gewerbestraße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Nissan und fuhr anschließend davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der L 226a. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Landesstraße von Friedingen kommend und musste am Kreisverkehr Waldheimsiedlung verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Ein nachfolgender 44-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck seines Vordermannes. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

Steißlingen

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 12.00 Uhr auf der B 33 begangen hat. Eine 46-jährige Opel-Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Konstanz unterwegs und wollte kurz vor der Anschlussstelle Steißlingen einen roten Lkw überholen. Als sie auf der linken Fahrspur auf Höhe des Lkw war, scherte dessen Fahrer unvermittelt nach links aus und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Opels, der hierdurch nach links in die Mittelschutzplanke abgewiesen wurde. Eine sofortige Fahndung nach dem Lkw-Lenker, der seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt hatte, verlief ohne Erfolg.Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Gailingen am Hochrhein

Fahrradfahrer stürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Dieser wurde vermutlich durch zu starkes Abbremsen mit der Vorderradbremse nach vorne über das Pedelec auf die Straße geschleudert. Der Mann, der keinen Fahrradhelm zum Unfallzeitpunkt getragen hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bodman-Ludwigshafen

Gegen Stromverteilerkasten geprallt

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr in der Eggerstraße ereignete. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer kam vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Infolge des Aufpralls kam es zu einem Kurzschluss, der in der weiteren Folge zu einem Stromausfall einiger Wohnungen im Bereich Eggerstraße/Kellerhofweg führte. Nach kurzer Zeit konnte der Stromverteilerkasten durch den Bauhof Ludwigshafen gesichert und der Stromausfall durch den Energieversorger behoben werden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

