POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Skateranlage beschädigt +++ Zusammenstoß mit Trecker - zwei Leichtverletzte

Nordenham. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 7 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, an der Skateranlage am Strandgelände ein Metallgeländer entwendet. Da dieses ein paar Meter lang ist, ist von mindestens zwei Tätern auszugehen, die es mit Spezialwerkzeug abgebaut und abtransportiert haben müssen. Der Schaden wird im vierstelligen Bereich vermutet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rahden. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 23 Uhr wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 19-jährige Nordenhamerin fuhr zusammen mit ihrer 21-jährigen Beifahrerin in ihrem Seat Arosa auf der B 212 in Richtung Blexen. In Höhe der Burhaver Straße missachtete ein 35-jähriger Nordenhamer die Vorfahrt der jungen Frau und fuhr mit seinem Trecker samt Anhänger über die B 212 in Richtung Schweewarden.Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

