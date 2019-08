Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK BAB Ahlhorn: 22 Personen bei Unfall auf der A1 verletzt +++ 40.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Delmenhorst (ots)

Stuhr. Am Donnerstag hat sich gegen 18.04 Uhr auf der A 1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall ereignet. Ein unbekannter dunkler Pkw wechselte verkehrsbedingt vom linken auf den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Fahrbahn, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Die drei auf dem mittleren Fahrstreifen nachfolgenden Pkw-Kleinbusse mussten daraufhin stark abbremsen. Der dritte Pkw-Kleinbus fuhr trotz Bremsmanövers auf den vorausfahrenden Kleinbus auf und schob diesen auf den ersten Kleinbus. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Infolge des Auffahrunfalles zogen sich insgesamt 22 Personen Verletzungen zu. 18 Personen wurden durch ein Großaufgebot von Rettungskräften in die umliegenden Krankenhäuser in Bremen und Delmenhorst gebracht. 15 Personen, darunter vier Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren, wurden nach ambulanter Behandlung wieder leicht verletzt entlassen. Drei männliche Erwachsene wurden stationär aufgenommen. Insgesamt waren zwei Notarztwagen und sieben Krankenwagen im Einsatz. Die Feuerwehr Groß Mackenstedt unterstützte mit 20 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen die Rettungs- und Sperrmaßnahmen.

Da die Autobahn nicht voll gesperrt werden musste, kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Nach ca. zwei Stunden konnten die Sperrmaßnahmen, die zwei Fahrstreifen betrafen, beendet werden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

.

Bakum. Am Donnerstag ist es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1 kurz vor der Anschlussstelle Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück gekommen. In diesem Bereich befindet sich eine Baustelle, wodurch die Fahrstreifen verengt sind. Ein 43-Jähriger aus Güstrow musste seinen Sattelzug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 39-Jährige aus dem Kreis Cloppenburg übersah dies und fuhr mit seinem Fahrzeug, ebenfalls ein Sattelzug, auf den Vordermann auf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Durch den Aufprall wurde der Motorblock der auffahrenden Zugmaschine so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen. Diese wurden durch die eingesetzte Feuerwehr Emstek, die mit vier Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz war, abgebunden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen bis 23.25 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblicher Staubildung, von zeitweise bis zu zehn Kilometern Länge. Der Sattelzug des Cloppenburgers musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell