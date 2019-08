Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher steigen in Getränkemarkt ein

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von 0.20 bis 0.30 Uhr in einen an einen Supermarkt in der Bremer Straße angegliederten Getränkemarkt eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Zigarettenschachteln. Zur Gesamtschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell