Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Nachtrag zur gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft OL und der PI Delmenhorst/OL-Land/Wesermarsch vom 20.08.2019 "StA beantragt Haftbefehl nach Zigarettendiebstahl in Ovelgönne"

Delmenhorst (ots)

Amtsgericht Oldenburg erlässt Haftbefehl- Täter nun in der JVA Oldenburg +++ Zeugenaufruf

Ovelgönne/Barghorn. Wie bereits am Dienstag, 20.08.2019 berichtet, brachen vermutlich mehrere Einbrecher am 20.08.2019 gegen 01.30 Uhr in eine Tankstelle in der Meerkircher Straße ein. Aus dieser entwendeten die Diebe diverse Zigarettenpackungen und ergriffen damit die Flucht. Aufgrund von Hinweisen auf ein mögliches Täterfahrzeug leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein, in die mehrere Polizeidienststellen eingebunden waren. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug in Bremen fest. Die Insassen ergriffen jedoch zunächst die Flucht. Einer von ihnen wurde während der weiteren Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Haftbefehl beantragt.

Nun wurde ein Haftbefehl durch einen Richter beim zuständigen Amtsgericht Oldenburg erlassen und der festgenommene Beschuldigte in die JVA Oldenburg überführt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täter vermutlich auf der Flucht vom Tatort im genutzten Auto ihre Kleidung wechselten und die bei der Tat getragene Kleidung während der Fahrt aus dem Fenster geworfen haben könnten.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die seit der Tat, 20.08.2019, 01:30 Uhr, auf der B 211 ab der AVIA Tankstelle bis zum Autobahnkreuz Oldenburg Nord, Gegenstände wie Kleidung etc. am Fahrbahnrand, auf der Berme oder im Graben haben liegen sehen, sich bei einer der örtlichen Polizeidienststellen zu melden.

