Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Auffahrunfall mit 11.000 Euro Schaden

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. 11.000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, um 7.15 Uhr, entstanden. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Stuhr befuhr die Syker Straße Richtung stadteinwärts. An der Ampel im Kreuzungsbereich Anton-Günther-Straße/ Am Fuhrenkamp wartete verkehrsbedingt ein Transporter mitsamt Anhänger, gefahren von einem 56 Jahre alten Mann aus Delmenhorst. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Pkw-Fahrer den Transporter zu spät und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell