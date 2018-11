POL-MR: Einbruch im Aueweg - Hoher Schaden; Schulcomputer weg; Stichsäge gestohlen; Wieder positive Drogentests; Seat verkratzt; Gestohlene Roller am Richtsberg und Unfallmeldungen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wetter - Einbruch im Aueweg - Hoher Schaden

Der Gesamtschaden eines Einbruchs in eine Lagerhalle im Aueweg beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 25.000 Euro. Die Tat ereignete sich von Montag auf Dienstag, 13. November, zwischen 19 und 06.40 Uhr. Durch den Aufbruch mehrerer Türen verschafften sich der oder die Täter Zutritt. Sie stahlen eine Vielzahl von Werkzeugen für den Garten- und Landschaftsbau der Marken Stihl und Makita. Unter anderem gehörten Motorsägen, Laubbläser, Heckenscheren und Hochentaster zur Beute. Aus dem Gebäude fehlen zudem ein Fernseher und ein digitaler Recorder. Nach den Spuren hievten die Täter die Beute über den Zaun und verluden sie in ein derzeit unbekanntes Fahrzeug. Bevor sie den Tatort verließen leerten sie noch einen Feuerlöscher. Wer hat zur genannten Tatzeit im Aueweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Gibt es Zeugen der Verladearbeiten? Wer hat in der Zeit Fahrzeugverkehr zu dem Betrieb und/oder von dort weg beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesichteten Fahrzeugen und/oder den Personen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wehrda - Schulcomputer weg

Zwischen 16.30 Uhr am Montag und 07 Uhr am Dienstag, 13. November verschwand aus drei Klassenräumen der Grundschule im Lärchenweg jeweils ein Dell Optiplex Computer. Der reine Sachschaden beträgt mindestens 1800 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - 10 Minuten reichten - Stichsäge gestohlen

Der Mitarbeiter einer Baustelle legte seine Stichsäge ab, um in einem Nebenraum Materialnachschub zu holen. Die maximal 10-minütige Abwesenheit reichte dem Dieb aus. Er griff sich die unbeaufsichtigte Hilti Pendelhubstichsäge und verschwand. Bis heute tauchte die Säge nicht wieder auf. Der Diebstahl war am Donnerstag, 08. November, zwischen 11 und 11.10 Uhr, auf der Baustelle im Krankenhaus in der Baldingerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf/Kirchhain - Wieder positive Drogentests

Nach positiven Reaktionen der Drogentests, mussten am Dienstag, um kurz nach 14 Uhr in Stadtallendorf eine 27 Jahre alte Frau und am Mittwoch, um 10.30 Uhr in Kirchhain ein 58 Jahre alter Mann ihr Auto stehen lassen. Die Polizei Stadtallendorf veranlasste jeweils eine Blutprobe. Beiden Fahrern droht der Entzug des Führerscheins.

Stadtallendorf - Roter Seat verkratzt

Von Samstag auf Sonntag, 11. November, verkratzte jemand die Fahrerseite eines roten Seat Leon und verursachte einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 22 und 14 Uhr. Der Leon parkte vor dem Anwesen Eichenhain 8. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Gestohlene Roller am Richtsberg

Kurz hintereinander tauchten am Richtsberg zwei gestohlene Roller auf. Ein Zusammenhang zwischen dem zurücklassen des einen und dem Diebstahl und anschließenden Liegenlassen des anderen Rollers ist durchaus möglich, steht derzeit jedoch nicht fest. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Am Dienstag, 13. November, erhielt die Polizei morgens um 07.40 Uhr den Hinweis zu einem beschädigten Roller ohne Kennzeichen, der an der Einfahrt zur Kindertagesstätte im Karlsbader Weg lag. Die Polizei stellte den, wie sich herausstellte gestohlenen orangefarbenen "Keeway"- Roller sicher. Der Diebstahl war zwischen 18 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Montag, 12. November. Der Roller stand ursprünglich in dem Zugang zum Wohnhaus Bismarckstraße 26. Aufgrund der Beschädigungen an dem Roller ermittelt die Polizei derzeit zudem wegen eines mutmaßlich durch den Dieb verursachten Verkehrsunfalls mit anschließender Unfallflucht. Über die Unfallstelle und eine etwaige Beteiligung anderer gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei hofft auf Zeugen eines Unfalls unter Beteiligung eines auffällig orangefarbenen Rollers und bittet um entsprechender Hinweise. Der zweite gestohlene Roller tauchte am Mittwochmorgen am Fuß einer Treppe in der Sackgasse Pommernweg auf. Der Tatort des Diebstahls ist davon nicht weit weg. Der Diebstahl war von Montag auf Dienstag, 13. November, zwischen 22.30 und 14 Uhr auf dem Grundstück eines Anwesens am Anfang der Straße In der Badestube. Möglicherwiese ließ der Täter den Roller zurück, weil der Versuch des Kurzschließens offenbar misslang. Der Täter ließ das Zweirad ohne das Kennzeichen liegen. Die Suche nach dem Kennzeichen zwischen dem Tatort des Diebstahls und dem Fundort blieb erfolglos. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Zusammenstoß auf der Kreuzung - Zwei leicht Verletzte

Ein Zusammenstoß zwischen einem roten Mini Cooper und einem weißen Skoda Citigo am Dienstag, 13. November, gegen 20.35 Uhr, auf der Kreuzung an der Autobahnauffahrt Neue Kasseler Straße/ Siemensstraße endete mit zwei augenscheinlich leicht verletzten Fahrern und zwei erheblich beschädigten Autos. Rettungswagen brachten die Verletzten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Skoda von der Autobahn runter und wollte geradeaus weiter in die Siemensstraße. Der aus Usingen stammende 59 Jahre alte Fahrer ordnete sich allerdings zunächst auf dem Fahrstreifen für die Rechtsabbieger ein. Statt abzubiegen, fuhr er aber geradeaus über die Kreuzung und stieß dabei mit dem aus seiner Sicht von rechts kommenden Mini zusammen. Der Mini mit einer 29 Jahre jungen Frau aus Marburg am Steuer, befand sich auf dem Weg von Cölbe/Wehrda nach Marburg. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Mini Grün und die für den Geradeausverkehr von der Autobahn in die Siemensstraße zeigte Rot.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Beethovenstraße - Polizei sucht Zeugen

Nach der Schilderung der 27 Jahre jungen Fahrerin ereignete sich der Verkehrsunfall in der Beethovenstraße zwischen 16 Uhr am Montag, 05 und 11.30 Uhr am Mittwoch, 07. November. Ihr schwarzer VW Up parkte in diese Zeit in einer Parklücke auf dem Stellplatz des Anwesens Beethovenstraße 17. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver beschädigte ein och unbekanntes Auto den Up hinten links. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und meldete sich bisher weder bei der Polizei noch bei der Autobesitzerin. Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

