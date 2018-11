POL-MR: Opel Astra verschwindet im Bachweg;Passat kracht gegen Mauer- Polizei sucht Zeugen;Wildkamera gestohlen;Diebe auf Friedhof aktiv;Trotz Überschlag - Unfall endet relativ glimpflich;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Opel Astra verschwindet im Bachweg

Marburg-Ockershausen: Einen roten Opel Astra mit der Anfangskennung ZW für Zweibrücken stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 10. November, 20.15 Uhr und Sonntag, 11. November, 6 Uhr im Bachweg. Der Pkw mit einem Zeitwert von 1000 Euro stand bis zu seinem Verschwinden am linken Straßenrand der Einbahnstraße. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Passat kracht gegen Mauer- Polizei sucht Zeugen

Marburg: Nach einem Unfall am Sonntag, 11. November gegen 4 Uhr ermittelt die Polizei gegen den Halter eines weißen VW Passat. Kurz nach dem Unfall trafen die Beamten den Mann im mittleren Alter in einer Wohnung in Nähe der Unfallstelle an. Der mutmaßliche Fahrer kam in der Rosenstraße nach rechts von der Straße ab und krachte gegen eine Mauer. Anschließend kümmerte er sich nicht weiter um den Schaden und verließ die Unfallstelle. Die Ordnungshüter veranlassten bei dem stark alkoholisierten Halter eine Blutentnahme. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Wildkamera gestohlen

Stadtallendorf-Niederklein: In der Nacht auf Samstag, 10. November stahlen Unbekannte von einem Grundstück in der Straße "Der Taubenflug" eine Wildkamera der Marke Medion im Wert von 70 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Diebe auf Friedhof aktiv

Marburg: Auf dem Friedhof am Rotenberg machten sich Unbekannte zwischen Sonntag, 4. November, 15 Uhr und Freitag, 9. November, 17 Uhr zu schaffen. Die Diebe stahlen eine Kupfervase sowie eine Grableuchte. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Trotz Überschlag - Unfall endet relativ glimpflich

Stadtallendorf/L 3290: Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine junge Autofahrerin am Samstagvormittag, 10. November auf der Landesstraße 3290 zwischen Erksdorf und Stadtallendorf .Vorsorglich wurde die Frau zur weiteren Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Die 28-Jährige kam um 10.40 Uhr mit ihrem VW Polo in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. In einem Straßengraben überschlug sich der Pkw und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Schläge aus Gruppe heraus - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Prellungen im Gesicht erlitt ein 15-Jähriger am Freitagabend, 9. November gegen 22.05 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Biegenstraße und dem Pilgrimstein. Der Jugendliche wurde eigenen Angaben zufolge aus einer sechs bis sieben Personen bestehenden Gruppe heraus auf den Boden gestoßen und geschlagen. Zeugen, die nähere Angaben zu den Verdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht in Reddehausen

Cölbe-Reddehausen: Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro hinterließ ein Unbekannter zwischen Freitag, 9. November, 20.30 Uhr und Samstag, 10. November, 14 Uhr in der "Untere Dorfstraße". Der Fahrer krachte vorne rechts gegen weißen Scirocco und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um ein landwirtschaftliches Gefährt handelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Faustschläge und Pfefferspray - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes lief am Samstagnachmittag, 10. November ein zunächst verbal geführter Streit aus dem Ruder. Nach Erkenntnissen der Polizei schlugen zwei 17 und 20 Jahre Männer mit den Fäusten aufeinander ein. Zudem soll auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen alarmiert. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall gegen 17.45 Uhr und sucht Zeugen. Die Beamten sprachen vor Ort mehrere Platzverweise aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

