POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von etwa 7.500 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Hans-Böckler-Straße. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin war in Richtung Eberhardstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung Georgstraße die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 24-jährige Lenkerin eines Opel. Es kam zur Kollision, bei der niemand verletzt wurde.

Friedrichshafen

Diebstahl

Eine 57-jährige Frau vergaß am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ihren Rucksack in einer Bäckerei in der Karlstraße. Als sie nach zwei Stunden ihr Missgeschick bemerkte, ging sie zurück, um den Rucksack zu holen. Dabei stellte sie fest, dass inzwischen ein unbekannter Täter ihr Kartenetui aus dem Rucksack entwendet hatte. Personen, die im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Friedrichshafen - Altstadt, Tel. 07541/36142-0, zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Charlottenstraße. Das Kind war zu Fuß unterwegs und rannte, ohne auf den Verkehr zu achten, hinter einem verkehrsbedingt stehenden Bus über die Straße. Ein auf der Gegenfahrspur fahrender 24-jähriger Pkw-Lenker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 12-Jährige wurde durch den Aufprall gegen ein geparktes Auto geschleudert. Das Mädchen kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Friedrichshafen

Diebstahl

Eine 25-jährige Frau wollte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mehrere Schmuckstücke aus einem Ladengeschäft im Bodenseecenter entwenden. Als sie das Geschäft verlassen wollte, sprach sie ein Ladendetektiv an und konnte so den Diebstahl verhindern. Die Frau gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

B 31 / Fischbach

Defekter Wohnanhänger

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ein Wohnwagengespann auf der B 31, an dessen Wohnanhänger sich ein kaputtes Rad befinde. Zudem würde das Gespann bei höherer Geschwindigkeit schlingern. Polizeibeamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen konnten den Fahrzeuglenker auf Höhe Fischbach anhalten und kontrollieren. Zum Beheben des Defekts wurde eine Fachfirma beauftragt.

Kressbronn

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 7.00 Uhr und 12.00 Uhr einen in der Straße "Im Heidach" geparkten VW Polo. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug gegen das Auto und schob den Polo etwa vier Meter nach hinten. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unbekannten um einen weißen Lkw, 7,5 Tonner, welcher eventuell eine grüne Aufschrift hatte. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu wenden.

Markdorf

Einbruch

Gewaltsam Zutritt verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma in der Hauptstraße. Die Unbekannten gelangten in den Büroraum und durchsuchten mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Salem

Verkehrsunfall

Wegen einer Mücke verursachte am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein 73-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall. Den Angaben des Mannes zu Folge befuhr er die Bodenseestraße in Richtung Uhldingen. Während der Fahrt flog ihm eine Mücke ins Auge, weshalb er hierdurch kurz abgelenkt war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fiat einer 39-Jährigen. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer, es entstand jedoch Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hagnau

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 39-jährige Pkw-Lenkerin, die von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am heutigen Freitag gegen 02.00 Uhr in Hagnau kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Frau entsprechende Auffälligkeiten fest und nahmen deutlichen Cannabisgeruch wahr. Bei einer Durchsuchung konnte in der Handtasche der Frau ein Tütchen mit rund 10 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Im Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

