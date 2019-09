Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Friedrich-List-Straße. Ein 50-jähriger Sattelzuglenker fuhr aus der Schmelzerstraße in die Friedrich-List-Straße ein. Beim rückwärtigen Rangieren kollidierte er mit einer in der Friedrich-List-Straße wartenden Kfz-Lenkerin. Am Auto entstand Sachschaden von über 5.500 Euro, am Sattelauflieger beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere hundert Euro.

Meßkirch

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und gesundheitlicher Probleme stürzte am Donnerstag gegen 21.45 Uhr ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer an der Kreuzung Conradin-Kreutzer-Straße / Grabenbachstraße. Der Mann befuhr den Angaben einer Zeugin zufolge die Conradin-Kreutzer-Straße und stürzte alleinbeteiligt beim Überfahren der Kreuzung. Nach dem Aufstehen ging der Mann ein paar Schritte, ehe er erneut stürzte. Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht von Alkoholeinfluss ergab, ordneten die Polizeibeamten des Polizeireviers Sigmaringen die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Saulgau

Auffahrunfall - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr am Kreisverkehr B 32 / Altshauser Straße ereignete. Ein 42-jähriger VW-Lenker befuhr die B 32 von Altshausen kommend in Richtung Bad Saulgau, als er kurz vor dem Kreisverkehr ein verkehrsbedingt wartendes Auto zu spät erkannte und auf das Fahrzeugheck auffuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau fest, dass der 42-Jährige nur im Besitz einer schweizerischen Fahrerlaubnis ist. Da der Unfallverursacher jedoch schon länger als sechs Monate in Deutschland lebt und die Schweiz weder zur EU noch zum Europäischen Wirtschaftsraum gehört, hätte die Fahrerlaubnis umgeschrieben werden müssen. Der Mann hat sich daher auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Mengen - Ennetach

Brand

Vermutlich ein technischer Defekt war der Auslöser eines Schaltschrankbrandes, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in einem Unternehmen in der Mühlstraße ereignete. Dabei kam es nicht zu einem offenen Feuer, sondern lediglich zu einer Rauchentwicklung. Das Gebäude wurde zur Sicherheit evakuiert, verletzt wurde niemand.

Schnell

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell