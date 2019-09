Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen - Ailingen

Einbruch

Gewaltsam Zutritt verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Geschäftsräume in der Siemensstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht klar. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

B 31 - Friedrichshafen

Fahrt unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

Am heutigen Donnerstag gegen 00.15 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit rund 40 km/h auf der Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen in Schlangenlinien unterwegs war. Auf Höhe der Ausfahrt Ost konnten die Polizeibeamten den BMW-Fahrer anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er Anzeichen von Betäubungsmittelbeeinflussung aufwies, weshalb er zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrzeuglenker gelangt entsprechend zur Anzeige, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwoch gegen 19.00 Uhr in der Friedrichstraße. Vor Ort konnten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen einen 55- und 40-jährigen Mann antreffen. Der 55-Jährige gab an, dass der Andere ihn angerempelt, beschimpft, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend mit dem Regenschirm auf ihn eingeschlagen hätte. Nach Aussage des 40-jährigen Mannes hätte der 55-Jährige zuerst gegen sein Fahrrad getreten und dann mit dem Regenschirm auf ihn eingeschlagen. Die Männer werden sich nun entsprechend dafür verantworten müssen.

Friedrichshafen

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Einer Kontrolle wurde am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ein 43-jähriger Mann unterzogen, welcher mit seinem Elektroroller auf dem Geh- / Radweg entlang der Ailinger Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Roller 30 - 35 km/h und hatte weder eine Betriebserlaubnis noch einen Versicherungsschutz. Zudem ist der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 43-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

B 31 - Eriskirch

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit einem Gesamtsachschaden von etwa 18.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der B 31 auf Höhe der Auffahrt Eriskirch. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen, als er auf Höhe der Auffahrt Eriskirch verkehrsbedingt bremsen musste. Eine nachfolgende 31-jährige Lenkerin eines Wohnmobils sah dies zu spät und konnte eine Kollision trotz Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nach rechts nicht mehr verhindern. Nach dem Zusammenstoß kam das Wohnmobil von der Straße ab und im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin verursachte am Dienstag gegen 21.15 Uhr im Kreisverkehr Hochstraße / Industrieweg / Montafonstraße einen Verkehrsunfall. Die Frau fuhr stadteinwärts von der Hochstraße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 51-jährigen Fahrradfahrer, welcher in die Montafonstraße fahren wollte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab und kam zu Fall. Im Gespräch mit der Unfallverursacherin gab der Mann an, keine Schmerzen zu haben, weshalb beide ihre Fahrt fortsetzten. Erst später bemerkte der Fahrradfahrer Schmerzen im Knie, weshalb er den Vorfall der Polizei meldete. Die Unfallverursacherin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Oberuhldingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20.00 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bahnhofstraße von Mühlhofen kommend, übersah am Zebrastreifen zwei von links kommende 15-jährige Fußgänger und erfasste diese. Beide Fußgänger erlitten leichte Verletzungen.

Überlingen

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.00 Uhr an der sogenannten Tierheimkreuzung in Aufkirch ereignete. Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus Richtung Tierheim kommend nach links in die K 7786 in Richtung B 31 neu einbiegen und missachtete die Vorfahrt eines von links in Richtung Überlingen fahrenden 74-Jährigen Renault-Lenkers. Die 33-Jährige erfasste mit der Fahrzeugfront die rechte Seite des Renault. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Überlingen

Diebstahl

Zwei unbekannte Täter kamen am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in ein Antiquitätengeschäft in der Christophstraße und ließen sich verschiedene Schmuckstücke zeigen. Als das Paar den Laden bereits verlassen hatte, stellte der Verkäufer fest, dass ein goldener Armreif fehlte. Einer der beiden Unbekannten ist männlich, ca. 40 Jahre alt, korpulent und etwa 175 cm groß. Er sprach lediglich gebrochenes Deutsch und trug Markenkleidung. Zudem trug er zur Tatzeit eine Schildkappe. Die zweite Person ist weiblich, ebenfalls ca. 40 Jahre alt, schlank, etwa 160 cm groß und hat schwarze Haare. Auch sie trug Markenkleidung sowie einen schwarzen Trenchcoat. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen unter Tel. 07531 995 1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell