POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Auffahrunfall

Ein Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Josefinenstraße ereignete. Die 43-jährige Lenkerin eines Toyota befuhr die Josefinenstraße stadtauswärts und hielt verkehrsbedingt auf Höhe der Lauchertstraße an, um in diese nach links abzubiegen. Die nachfolgende 22-jährige Lenkerin eines Opel sah dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sie fuhr auf das Heck des Toyota auf. Durch die Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und wurden im Anschluss durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Bei dem Unfall zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch gegen 6.45 Uhr einen Pkw auf der L 194 zwischen dem Kreisverkehr Pfullendorf / Gaisweiler und Aach-Linz. Der Unbekannte fuhr nicht weit genug rechts und streifte so das entgegenkommende Auto eines 32-Jährigen. An dem Auto wurde der Spiegel abgeschlagen und gegen das Seitenfenster geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte setzte nach dem Streifvorgang seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 19-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr. Die 19-Jährige war mit dem Auto auf der Eberhardstraße in Richtung Platzstraße unterwegs, als sie aus gesundheitlichen Problemen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Haupt- / Karlstraße. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Karlstraße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 58-jährigen Autofahrerin. Es kam zur Kollision, bei der niemand verletzt wurde. Beide Autos wurden im Anschluss vom Abschleppdienst abtransportiert.

