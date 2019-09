POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Langenargen

Trunkenheit

Ein 33-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in der Amthausstraße von der Polizei gestoppt, da er ohne Beleuchtung und mit dem Handy am Ohr unterwegs war. Während des Gesprächs bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der rund 1,7 Promille ergab und eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog.

Friedrichshafen

Polizist verletzt

Bei einem Unterstützungseinsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Albrechtstraße wurde am Dienstagabend ein Polizeibeamter leicht verletzt. Eine Polizeistreife war zuvor wegen einer Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zum Einsatzort gerufen worden. Die 43-Jährige, bei der rund 2,8 Promille Atemalkoholgehalt gemessen wurden, sollte von einem Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden, reagierte jedoch sehr aggressiv auf die Maßnahmen und trat schließlich mit einem Fuß gegen das Bein eines Polizeibeamten, der dadurch verletzt wurde. Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs wurden die Maßnahmen fortgesetzt und die 43-Jährige in die Klinik überstellt.

Friedrichshafen

Blumengeschmücktes Fahrrad gefunden

Die Polizei Friedrichshafen sucht nach dem Eigentümer eines Fahrrads, das am 21. September im Bereich des Romanshorner Platzes aufgefunden wurde und sehr wahrscheinlich zuvor gestohlen worden war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Damenfahrrad der Marke "Excelsior" mit einem braunen Ledersattel und einem Korbgestell im vorderen Bereich. Am Lenker und am Korbgestell sind pinke Plastikblumen angebracht. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter Tel. 07541 701-0, zu melden.

Meckenbeuren

Betrug mit angeblichem Geldgewinn

Eine ältere Dame wurde am vergangenen Wochenende Opfer von Telefonbetrügern, die ihr einen angeblichen Geldgewinn von rund 90.000 Euro versprachen. Ein männlicher Anrufer teilte ihr mit, dass der Gewinn erst an sie ausbezahlt werden könne, wenn sie Guthabenkarten kaufen und die Codes per Telefon an ihn übermitteln würde. Die Geschädigte ging darauf ein, kaufte die Karten und gab dem Anrufer die Codes durch, der daraufhin den Kauf weiterer Karten forderte. Eine aufmerksame Angestellte eines Geschäfts, in dem die ältere Dame die Guthabenkarten kaufen wollte, wies die Seniorin auf die Betrugsmasche hin. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Überlingen

Unfall

Ein 35-jähriger Mann ist in der Nacht auf den heutigen Mittwoch gegen 00.45 Uhr auf der B 31 neu aus Richtung Stockach kommend im Bereich der Abfahrt in Richtung Owingen am Steuer seines Pkw eingeschlafen. Er schanzte daraufhin mit seinem Pkw über den Kreisverkehr, überfuhr ein Verkehrsschild und beschädigte die Leitplanke. Da der Mann über Kopfschmerzen klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Überlingen

Erpressungsversuch

Ein 52-jähriger Mann erhielt am Montag per E-Mail ein Erpresserschreiben, in dem behauptet wurde, dass der Absender kompromittierende Videos des 52-Jährigen aufgenommen habe. Er solle mehrere tausend Euro auf ein Bitcoin-Konto zahlen, ansonsten würden die Videos veröffentlicht. Der Mann ließ sich nicht auf die Erpressung ein und erstattete Strafanzeige. Ein Vermögensschaden war ihm nicht entstanden.

Diese Betrugsmasche wird "Sextortion" genannt. Er setzt sich aus den englischen Wörtern Sex und Extortion - Erpressung - zusammen. Bei Sextortion geht es um sexuelle Erpressung. Bei einer Variante verschicken die Täter ihren Opfern per E-Mail ein Erpresserschreiben, in dem sie behaupten, von ihrem Opfer kompromittierende Sexvideos aufgenommen zu haben, um Geldbeträge zu fordern

Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefah ren-im-internet/sextortion/

Überlingen

Nachtschwimmer widerrechtlich in der Therme

Wegen drei junger Männer, die sich unbefugt im Außenbereich der Therme aufhielten, kam es am heutigen Mittwoch gegen drei Uhr morgens zu einem Polizeieinsatz. Die Überprüfung der Beamten ergab, dass die Männer den Zaun der Außenanlage der Therme im Bodensee umschwommen und es sich dann unter anderem im Außenwhirlpool bequem gemacht hatten. Bei der Befragung seitens der Polizei gaben sie an, nicht gewusst zu haben, dass dies nicht erlaubt ist. Die Männer müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Bermatingen

Randalierender Mann

Weil ein 44-jähriger betrunkener Mann in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in der Salemer Straße randalierte, wurde eine Streifenwagenbesatzung des Reviers Überlingen alarmiert. Der Mann hatte vor einem Haus Mülltonnen umgestoßen und an geparkten Autos die Scheibenwischer verstellt. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er nach ärztlicher Untersuchung in Gewahrsam genommen werden.

