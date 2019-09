POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen im Handelisgartenweg einen abgestellten BMW zerkratzt. Der Schaden, der sich auf etwa 1.500 Euro belaufen dürfte, wurde gegen 07.00 Uhr vom Fahrzeughalter entdeckt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstag gegen 14.00 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Augustaweg / Waldemar-Besson-Straße. Die Frau fuhr den Augustaweg hinunter und wollte nach links in die Waldemar-Besson-Straße einbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und weil sie mit dem Fahrzeug nicht vertraut war, verlor die 70-Jährige die Kontrolle über das Pedelec und stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Konstanz

Hitlergruß gezeigt

Ein 52-jähriger Mann erhob am Montag gegen 15.00 Uhr in der Hussenstraße gegenüber mehreren Passanten seinen rechten Arm zum "Hitlergruß" und schrie lautstark herum. Der 52-Jährige gelangt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Anzeige.

Konstanz

Diebstahl

Ein Unbekannter entwendete am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr ein beim Zähringerplatz verschlossen abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke Bosch, Model Achat Deluxe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Fritz-von-Engelberg-Straße geparkten Opel Corsa. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdsachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Körperverletzung - Hund beißt Frau

Die Polizei sucht einen Hundehalter, dessen Hund am Montag gegen 16.00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Kaufhausstraße eine 48-jährige Mitarbeiterin verletzte. Der Mann kam in Begleitung einer Frau und eines ca. 20 cm hohen Hundes mit beigem Langfell in den Laden und fragte die Verkäuferin nach einem bestimmten Schuh. Die Verkäuferin holte den Schuh und stolperte auf dem Rückweg über den locker an der Leine gehaltenen und somit frei beweglichen Hund des Kunden. Erst als das Paar mit dem Hund das Geschäft bereits verlassen hatte, bemerkte die 48-Jährige, dass der Hund sie in den Unterschenkel gebissen hatte. Den Hundehalter beschreibt sie als etwa Mitte 50 Jahre alt und etwa 175 cm groß mit dunklen Haaren. Zur besagten Zeit trug er eine schwarze Jacke. Das Polizeirevier Radolfzell bittet den Hundehalter, sich unter Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Diebstahl von E-Bike

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr ein in der August-Ruf-Straße verschlossen abgestelltes E-Bike im Wert von ca. 2.200 Euro. Das E-Bike ist schwarz und auf dem Gepäckträger befindet sich ein Korb. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung L 223 / Georg-Fischer-Straße. Ein 61-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 223 aus Überlingen am Ried kommend und wollte nach links auf die Georg-Fischer-Straße einbiegen. Im Bereich der Einmündung übersah der 61-Jährige einen von rechts kommenden auf die L 223 in Richtung Überlingen am Ried abbiegenden Pkw eines 74-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an den beiden Fahrzeugen Gesamtsachschaden von etwa 27.000 Euro. Der 74-Jährige erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden mittels Abschleppdienst abtransportiert.

Singen

Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet

Nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr in der Rielasinger Straße ereignet hat. Eine 19-jährige Fußgängerin überquerte auf Höhe des Lidl die Fahrbahn, wurde von einem stadteinwärts fahrenden Lenker eines größeren grauen Pkw mit Schweizer Zulassung erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei wurde die Passantin leicht verletzt. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der unbekannte Autofahrer, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Beschrieben wird der unbekannte Fahrzeugführer wie folgt: etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, blonde kurze Haare mit einem Drei-Tage-Bart. Personen, die diesen Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Hilzingen - Binningen

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Sachschaden von etwa 4.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung B 314 / K 6126 ereignete. Der 37-jährige Lenker eines VW fuhr von der Kreisstraße kommend auf die Bundesstraße und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde.

Steißlingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung K 6120 / L 189. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker fuhr von Steißlingen kommend auf die Landesstraße und übersah einen von rechts in Richtung Friedingen fahrenden Pkw eines 50-Jährigen. Es kam zur Kollision, in dessen Folge das Auto des 50-jährigen Mannes ins Schleudern geriet, gegen den Randstein prallte und sich um 180 Grad drehte, ehe es zum Stillstand kam. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 35.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Gottmadingen

Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch

Vermutlich dem gleichen Täter, der, wie wir gestern berichteten, zwei Einbrüche in Gottmadingen verübt hat, gelang es ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, über ein Fenster in eine weitere Firma in der Robert-Gerwig-Straße einzudringen. In den Räumlichkeiten brach er ein Spind auf und durchsuchte Schränke. Ob vom Täter etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Ein Einbruch in eine vierte Firma in derselben Straße misslang dem Unbekannten. Die Polizei bittet weiterhin Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder in der Zeit vor den Einbrüchen auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu wenden.

Gailingen am Hochrhein

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Eine aus Richtung der Schweizer Grenze kommende 19-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Hauptstraße und wollte im Kurvenbereich der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Ramsener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 29-jährige Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 19-Jährigen auf einen Begrenzungspfosten geschoben, der daraufhin abknickte. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, die 19-Jährige begab sich anschließend selbständig zum Arzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Stockach

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 2.000 Euro ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr auf der A 98. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Autobahn in Richtung Überlingen und kam aus unbekannter Ursache auf Höhe der Anschlussstelle Stockach West, die zur Zeit wegen einer Baustelle voll gesperrt ist, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf der Abfahrtsspur insgesamt vier Warnbaken. Durch die Kollision wurden Teile der Baken auf die Durchgangsfahrbahn der Autobahn geschleudert. Einige Zeit später befuhr ein nachfolgender 57-jähriger Pkw-Lenker die rechte Fahrspur und erkannte Teile der Warnbake auf seiner Spur. Da ein Ausweichen auf die linke Fahrspur verkehrsbedingt nicht möglich war, leitete er eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit einem Teil des Stützfußes der Bake nicht verhindern. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste anschließend von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen, die den ersten Unfall und die anschließende Unfallflucht beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733-9960-0, zu melden.

Deggelmann/Schnell, Tel. 07531/995-1014

