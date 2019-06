Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizeihund stellt Einbrecher in Garten

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Ein Diensthund der Polizei hat am Freitag, 21. Juni, in der Meerbruchstraße einen Einbrecher gestellt. Gegen 3.30 Uhr hörte eine Anwohnerin ein verdächtiges Geräusch aus dem Garten eines Nachbarhauses. Daraufhin ging sie in den Garten und stellte fest, dass hier eine Gartenlaube aufgebrochen wurde. Außerdem hatte der Täter bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt. Daraufhin alarmierte die Zeugin die Polizei.

Als die Polizisten vor Ort mit der Zeugin sprachen, hörten sie weitere Geräusche aus dem Garten und forderten den Einbrecher auf, sich zu stellen. Außerdem forderten sie einen Diensthund zur Unterstützung an. Dem Hund gelang es, den Täter unter einem im Garten abgestellten Autoanhänger aufzuspüren. Der 45-jährige Einbrecher kam jedoch zunächst nicht aus seinem Versteck hervor, sondern trat nach dem Hund, bis dieser ihm ins Bein biss. Der 45-Jährige wurde anschließend vorläufig festgenommen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /bw

