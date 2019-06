Polizei Essen

POL-E: Essen: Großer Brand in Hotelzimmer - 1. Folgemeldung - Ermittlung wegen fahrlässiger Brandstiftung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Nach einem schweren Zimmerbrand in einem Hotel an der Altendorfer Straße am Mittwoch (19. Juni), aus dem eine 33-Jährige und ein 32-Jähriger durch couragierte Hotelgäste, Feuerwehr und Polizei gerettet werden konnten, ermittelt die Kriminalpolizei. Wir berichteten.

Nach der Begutachtung des Brandortes durch einen Brandsachverständigen kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. / AKoe

