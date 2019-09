POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Gammertingen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere unbekannte Personen, die am Sonntag gegen 3.00 Uhr vor einem Lokal in der Sigmaringer Straße auf einen 27-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Der 27-Jährige gab an, dass er beim Verlassen des Lokals vor der Eingangstür auf eine Gruppe von neun oder zehn Personen getroffen sei. Zwei oder drei davon hätten ihn aus unbekanntem Grund niedergeschlagen und mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen am Kopf sowie an einer Hand. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Angreifern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Mengen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten durch Abschlauchen in der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 7.00 Uhr, Diesel aus einem Mobilbagger auf einer Baustelle in der Lothringer Straße. Die Unbekannten schlauchten etwa 150 Liter Diesel ab und brachten diesen in Kanistern vermutlich zu Fuß vom Baustellengelände. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu wenden.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der Otterswanger Straße in Fahrtrichtung Pfullendorf. Die 72-jährige Lenkerin eines Renault verlangsamte ihre Fahrt, da sie nach rechts abbiegen wollte. Ein nachfolgender 18-jähriger Autofahrer konnte aus Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Renault auf. Durch den Aufprall entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Eine 68-jährige Fußgängerin wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der B 311 verletzt. Die Frau überquerte von der Mengener Straße kommend die Bundesstraße in Richtung Daimlerstraße. Hierbei übersah sie zuerst einen von Leitishofen stadteinwärts fahrenden Sattelzug, dessen Fahrer eine Kollision durch eine Gefahrenbremsung gerade noch verhindern konnte. Als die Frau dann auf der anderen Straßenseite ankam, stürzte sie alleinbeteiligt bei dem Versuch, über die Leitplanke in den angrenzenden Grünstreifen zu gelangen. Die 68-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

