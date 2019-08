Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110819-760: Handtaschenklau auf Parkplatz

Gummersbach (ots)

Auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Derschlag waren am Freitag (9. August) Taschendiebe unterwegs. Eine 78-Jährige hatte zwischen 10.30 und 10.40 Uhr den Einkauf in den Kofferraum ihres silbernen A-Klasse-Mercedes geladen und dabei ihre rote Handtasche sowie eine gelbe Stofftasche in den Kofferraum gelegt. Als sie den Einkaufswagen weggebracht hatte und zum Auto zurückkehrte, fand sie die Fahrertür leicht geöffnet vor und die beiden Taschen aus dem Kofferraum fehlten. Diese fanden sich später in der Nähe wieder, das Bargeld und das Handy der Seniorin waren allerdings gestohlen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

