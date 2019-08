Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110819-757: Sprayer durch Zeugenhinweis ermittelt

Hückeswagen (ots)

Am Samstagmorgen (10. August) beobachtete ein Zeuge in der Wupperaue im Bereich der Alten Ladestraße, wie aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus eine Bruchsteinabgrenzung sowie eine Informationstafel mit schwarzer Farbe besprüht wurden; dank seiner Meldung an die Polizei konnte der Sprayer ermittelt werden. Gegen 07.50 Uhr hatte der Zeuge die drei Personen beobachtet, die sich kurz darauf in Richtung Innenstadt davon machten. Eine Polizeistreife traf die drei wenig später an und fand im Rucksack eines 20-jährigen Wipperfürthers mehrere Spraydosen. Der junge Mann gab auch zu gesprayt zu haben - gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

