POL-GM: 090819-756: Zahlreiche Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Hückeswagen (ots)

Eine Bushaltestelle und über 20 Autos sind in der vergangenen Nacht (8./9. August) in der Hückeswagener Innenstadt von Unbekannten beschädigt worden. An der Bushaltestelle sowie an vielen Autos waren es zumeist Scheiben, die durch rohe Gewalt zerstört waren. Daneben fanden sich aber auch mehrere Autos mit Lackschäden. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die

- Bahnhofstraße - Fürstenbergstraße - Goethestraße - Kölner Straße - Montanusstraße - Peterstraße - Weierbachstraße

von der nächtlichen Zerstörungsaktion betroffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

