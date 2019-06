Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Retschow (ots)

Am Samstag den 22.06.2019 gegen 23:00 Uhr kam es zwischen Retschow und Reinshagen auf der K 6 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen am Unfallort. Die freiwilligen Feuerwehren Retschow und Bad Doberan kamen zum Einsatz. Die Straße musste für 3 Stunden voll gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde die DEKRA hinzugezogen. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Gunnar Haase Polizeihauptkommissar

