POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 14.05.2019, in der Zeit zwischen 23.00h und 23.10h mit seinem Fahrzeug beim Rangieren den ordnungsgemäß an einem Anwesen in der Herderstraße abgestellten PKW der Marke Skoda. Anschließend entfernte sich der ver-antwortliche Fahrer, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnum-mer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

