Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Tankstellengelände, roter Ford Focus beschädigt

Wörth am Rhein, Total-Tankstelle (ots)

Am heutigen 02.05.2019 wurde an der Total-Tankstelle in der Bahnhofstraße in Wörth am Rhein ein roter Ford Focus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 03:30-10:30h beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

