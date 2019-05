Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 01.05.2019, 23:40 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Der Fahrer eines weißen Sattelzuges mit blauer Aufschrift befuhr die Feuerbachstraße und touchierte beim Befahren einer Kurve einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Durch den verursachten Knall wurde eine Anwohnerin darauf aufmerksam und ging auf die Straße. Gemeinsam mit dem LKW-Fahrer schauten sie sich den Schaden an dem Fahrzeug an. Die Anwohnerin gab dann zu verstehen, dass die Polizei hinzugezogen werden sollte, woraufhin der Fahrer in seinen LKW einstieg und zügig davonfuhr. Hierbei touchierte er nochmals einen anderen geparkten PKW. Es entstand Schaden von ca. 5000 Euro. Eine Fahndung nach dem Sattelzug verlief erfolglos.

Zeugen mögen sich auch hier bitte bei der Polizei Landau melden.

